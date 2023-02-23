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تزكية لاعب كرة قدم ضمن مجلس إدارة نادٍ بغزة

23 فبراير 2023 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

صادقت الجمعية العمومية بنادي الجلاء الرياضي على تزكية مجلس إدارة جديد، للدورة الانتخابية 2023/2026.

وحظي التقريران المالي والإداري للعام 2022 على موافقة الجمعية العمومية، وذلك خلال الجلسة العادية التي أقيمت بقاعة أكاديمية تشامبيونز بحضور وإشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

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ورشّح 7 أشخاص أنفسهم لمجلس الإدارة من بينهم لاعب وقائد فريق كرة القدم بنادي الزيتون محمد صيام،  حيث سيتولى منصب أمين سر النادي في الدورة الحالية، وفي أول تجربة إدارية له. 

ويتكون مجلس الإدارة الجديد إلى جانب صيام، إيهاب أبو رمضان( رئيسًا )، وفؤاد اليازجي (  نائبًا للرئيس)، ومصعب السراج ( أمينًا للصندوق )، و الأعضاء هناء الجمل، وخيري أبو رمضان، وضياء الدين الزهري.

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#رياضة #كرة قدم #فريق #نادي رياضي

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