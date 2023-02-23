"الإعلامي الحكومي" ينعى المدير الأسبق لمجمع الشفاء حسين عاشور

نعى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، حسين مصيطف عاشور، المدير العام لمجمع الشفاء الطبي الأسبق الذي وافته المنية الليلة الماضية عن عمر ناهز 67 عامًا.

وجاء في بيان النعي الذي وصل " " نسخة عنه: إن الفقيد وافته المنية "بعد حياة حافلة بالعطاء، قضاها فارسًا مقدامًا في ميادين العمل الطبي المهني والحكومي، ساعيًا طيلة حياته لمداواة أبناء شعبنا والتخفيف من آلامهم، خادمًا لشعبه وقضيته".

وأضاف: "إذ ننعى هذا القائد الذي تخرّجت على يديه مئات الكوادر الطبية والحكومية، وساهم بإرساء المنظومة الصحية، فإننا نتقدّم بخالص التعازي لأسرته الكريمة وعائلته الصابرة خاصة، ولعموم شعبنا الفلسطيني".

وسأل المكتب الإعلامي الحكومي المولى عز وجل أن يتقبل عاشور في عِداد الشهداء، ويلهم أهله ومحبيه الصبر وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين