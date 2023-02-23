وقفة تضامنية بغزة لتجمّع القبائل والعشائر دعمًا للعصيان المدني في القدس

متابعة/ فلسطين أون لاين:

نظّم التجمع الوطني للقبائل والعشائر الفلسطينية في غزة، صباح اليوم الخميس، وقفة تضامنية، دعمًا للعصيان المدني في القدس المحتلة والذي بدأ رحاه مؤخرًا رفضًا لتصاعد العدوان الإسرائيلي على القدس وأهلها.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نُظِّمت في ساحة الجندي المجهول، الأعلام الفلسطينية، واللافتات الداعمة للقدس والضفة الغربية وعرين الأسود.

وأكد رئيس مجلس العشائر، علاء الدين العكلوك، في كلمة له، دعم العشائر الكامل والمطلق لأهل القدس المحتلة، في ظل تنامي العدوان.

وأهاب العكلوك بضرورة الوقوف مع إخواننا في القدس المرابطين والضفة المحتلتين بكل أنواع الدعم "وهم يخوضون المعركة نيابة عن الأمة كلها".

وأكد أن عدوان الاحتلال على نابلس، والذي ارتقى على إثره أمس 11 شهيدًا، سيجعل الضفة نارًا تحرق المحتل.

ودعا العكلوك الفصائل الفلسطينية لمضاعفة جهدها وإعطاء القدس أولوية أكبر، لأنها مركز الصراع".

وخاطب السلطة وأجهزتها الأمنية "متسائلين عن دورها الوطني الواجب عليها في الدفاع عن القدس ودعم أهلها والوقوف إلى جانبها رسميًّا مستغربين ومستهجنين، أليست السلطة فلسطينية؟

وأهاب بكل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للقيام بواجباتها تجاه أهل القدس وتجريم المحتل وإجراءاته التعسفية التي تصل إلى حد جرائم الحرب.

وطالب العكلوك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس والأردن بصفته صاحبة الوصاية على الأقصى أن يشرعوا جميعا للقيام بواجباتهم للجم المحتل وجرائمه.