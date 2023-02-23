"الأسرى والمحررين": إجراءات الأسرى النضالية مستمرة لليوم العاشر على التوالي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون تنفيذ برنامجهم النضالي ضد إجراءات العقاب الجماعي التي تمارسها إدارة السجون بحقهم.

وأوضحت في بيان صحفي، أن الأسرى قرّروا تصعيد إجراءاتهم خلال اليوم الخميس وغداً الجمعة، عبر ارتداء ملابس الأسرى "الشاباص" خلال اليوم الخميس، واستمرار خطوة الاعتصام في ساحات السجون يوم غدٍ الجمعة تزامناً مع صلاة الجمعة.

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان لتلبية نداء الأسرى يوم غدٍ الجمعة بغضب عارم في جميع الميادين والساحات انتصارًا للأسرى الأبطال والشهداء الأبرار.

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وكان المتطرّف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي لدى الاحتلال أوعز بتشديد إجراءات إدارة السجون ضد الأسرى، وكان من بين تلك الإجراءات التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

يُذكر أنّ لجنة الطوارئ العليا داخل السجون أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات " تبدأ بالعصيان"، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.



المصدر / فلسطين أون لاين