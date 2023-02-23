مطلوب محاسبة للعمل في شركة لتدقيق الحسابات بمدينة غزة

نبذة عن الشركة:

شركة فراج ونشوان عضو شركة بيكر تيلي الدولية لتدقيق الحسابات (Baker tilly International) / هي شركة تقدم خدمات المحاسبة والتدقيق والاستشارات المهنية في المجالات الإدارية والمالية، وتحتل شركة بيكر تلي الدولية المرتبة العاشرة من ضمن أكبر شبكة محاسبة وتدقيق واستشارات في العالم من حيث الإيرادات، وذلك وفقاً لأحدث المعلومات للترتيب الدولي للشركات العالمية في مجال الخدمات التي تقدمها.

وصل إعلان توظيف صادر عن شركة فراج ونشوان وشركاهم لتدقيق الحسابات بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (محاسبة).

الكفاءات المطلوبة:

1- تحمل ضغط العمل

2- التواصل الجيد مع أعضاء الفريق

3- التخطيط والتنظيم في العمل

4- المرونة في العمل

5- الإبداع والابتكار

مؤهلات الوظيفة:

1- أن تكون حاصلة على شهادة جامعية البكالوريوس بحد أدنى في المحاسبة باللغة الإنجليزية.

2- أن تكون لديها معرفة بالحاسوب مع خبرة ومعرفة جيدة بتطبيقات Excel و MS-Word.

3- يشترط أن تكون لديك سنتين من الخبرة العملية في مجال المحاسبة.

4- الخبرة الجيدة في التعامل مع برنامج الأصيل.

5- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

طريقة التسجيل

- على المعنيين بالتقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية الخاصة بكم عبر الإيميل التالي:

[email protected]

- عند إرسال الإيميل يتم كتابة اسمك في الموضوع، وإرفاق ملف السيرة الذاتية على أن يكون اسم الملف بهذا الشكل || CV (Hanneen Mohammed) ||

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 28-2-2023