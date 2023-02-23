فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الأسرى والمحررين": إجراءات الأسرى النضالية مستمرة لليوم العاشر على التوالي

مطلوب محاسبة للعمل في شركة لتدقيق الحسابات بمدينة غزة

"حماس" تعزّي بوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد قريع

إضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية تنديدًا بمجزرة نابلس

ذِكرٌ يسير يدخلك من أبواب الجنة الثمانية

تصريح "أبو عبيدة".. تأكيد على ترابط ميادين المقاومة

حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تتجاوز الـ50 ألفاً

"بسلمش حالي".. حينما فضَّل "حسام سليم" الشهادة على الاستسلام

متلقو الرواتب بالشيقل والمستوردون.. متأثرون سلبيًّا بارتفاع الدولار

ماذا يستفيد العرب والعالم من صمود الفلسطينيين؟

بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

23 فبراير 2023 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسا تلمودية، قبل أن يتّجهوا نحو باب السلسة لمغادرته.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #قوات الاحتلال #اقتحام المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة