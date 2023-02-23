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حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تتجاوز الـ50 ألفاً

23 فبراير 2023 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
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حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تتجاوز الـ 50 ألفاً

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عدد قتلى الزلزال المدمِّر الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير شباط ارتفع إلى 43556.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن البلاد تعرّضت لسبعة آلاف و242 هزة ارتدادية منذ ذلك الزلزال، قوة 41 منها تراوحت بين 5 و6 درجات و450 هزة بين 4 و5 درجات.

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من جهته، أعلن المرصد السوري ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال السادس من فبراير في الشمال السوري إلى قرابة ستة آلاف وسبعمائة وخمسين شخصاً.

كما أشار إلى أن عدد الضحايا السوريين من جرّاء الزلزال في جنوب تركيا، والذين تم إدخالهم من المعابر التركية إلى سوريا بلغ نحو ألف وثمانمائة منذ السادس من فبراير.

المصدر / وكالات
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