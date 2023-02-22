وفاة القيادي بفتح أحمد قريع

توفي مساء الأربعاء القيادي بفتح، رئيس الوزراء الأسبق، أحمد قريع "ابو علاء" في المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله بعد صراع مع المرض.

شغل قريع منصب رئيس الوزراء، رئاسة المجلس التشريعي، وعضوية للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح.

ولد في بلدة أبو ديس في القدس عام 1937، وانتسب لحركة (فتح) عام 1968، وتولى منصب مدير عام دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير، وكان محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية.

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تقلد منصب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح في آب/ أغسطس عام 1989، وعضواً في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني.

عُين قريع وزيرا للاقتصاد والتجارة ووزيراً للصناعة في أول حكومة فلسطينية في الفترة (1994-1996).

كما تولى منصب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني منذ اكتوبر 2003 وحتى آذار2006.

المصدر / فلسطين أون لاين