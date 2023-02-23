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تعرَّف إلى حالة الطقس اليوم الخميس 23 فبراير

23 فبراير 2023 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائمًا جزئيًّا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 الطقس اليوم الخميس 23 فبراير

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًّا وباردًا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 الطقس اليوم الجمعة 24 فبراير

وغدًا الجمعة، يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 الطقس اليوم السبت 25 فبراير

أما السبت، يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 الطقس اليوم الأحد 26 فبراير

فيما يكون الجو يوم الأحد المقبل، صافيًا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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