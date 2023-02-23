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بالفيديو الاحتلال يطلق النار على سيدة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ "عملية طعن"

23 فبراير 2023 . الساعة 07:40 بتوقيت القدس
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إطلاق النار على سيدة فلسطينية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على سيدة فلسطينية قريب مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة بزعم تنفيذ عملية طعن.

ولم يتم التعرف حتى اللحظة على السيدة وطبيعة إصابتها. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتقاء 11 شيهدًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس، بعد اقتحام المدينة واغتيال مطلوبين حسب زعمه.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال #عملية طعن

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