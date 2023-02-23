تعرف إلى السبب.. تلميذ يقتل معلمة طعنًا داخل الفصل

قام طالب في المرحلة الثانوية العامة بطعن معلمة إسبانية حتى الموت في إحدى المدارس في مدينة سان جان دو لوز الفرنسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، إن الهجوم الذي وقع مرتكبه طالب يبلغ من العمر 16 عاماً.

وأضاف أن الشرطة حضرت إلى مدرسة "سان توما داكين" بصحبة المدعي المحلي، حيث اعتقل الطالب.

ووفقًا لصحيفة "سود أويست" الفرنسية، فإن المهاجم دخل غرفة الدرس بينما كانت المعلمة الإسبانية تعطي درسها وهاجمها.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المعلمة كانت في الخمسينات من العمر وتوفيت بعد إصابتها بذبحة صدرية بعد وصول خدمات الإسعاف إلى المدرسة.

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من ناحيته، ذكر وزير التعليم الفرنسي، باب ندياي، في تغريدة له عبر "تويتر"، أنه يشعر بمصاب "عائلة وزملاء وتلاميذ" المعلمة.

وأضاف ندياي أنه سيذهب إلى المدرسة على الفور.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الطالب ربما كان يعاني من مشاكل عقلية، وأنه لا يوجد مؤشر في هذه المرحلة من التحقيق إلى وجود صلة للحادث بالإرهاب.

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المصدر / وكالات