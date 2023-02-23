نعيم يستنكر عدم التزام "أونروا" بالحداد على شهداء نابلس

استنكر رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة حماس د. باسم نعيم، إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدم الالتزام بالإضراب تضامنًا مع شهداء نابلس بداعي الحيادية.

وقال نعيم في تصريح صحفي، إن مرجعية "الأونروا"، هو التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة سنة (1949)، في قرار الجمعية العامة رقم 302.

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وعليه فإن الحيادية لا معنى لها في عمل الوكالة، فالقانون الدولي ليس محايدًا، والحيادية في هذه الحالة تعني غضّ الطرف عن الجلاد على حساب الضحايا.

وأضاف نعيم، أنه بناءً على التفويض الممنوح لها، فإن (الأونروا) ليست جمعية إغاثة خيرية، ولكنها منظمة وجِدت في إطار قضية سياسية، مفوضة بثلاث مهام هي حماية اللاجئين والدفاع عنهم وتحسين ظروف حياتهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها.

وتابع نعيم:" كنا نتوقع من الوكالة أن تقف أمام المجتمع الدولي لتحمل رواية الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين في ظل حكومة صهيونية دموية قتلت من الفلسطينيين أكثر من 60 مواطنًا بريئًا من بينهم 12 طفلًا في أقل من شهرين".

وأشار نعيم، إلى أن هذا السلوك مرفوض، وشعبنا الفلسطيني وكل قواه الحية لن يسمح لأيٍ كان باستغلال المؤسسات الدولية لفرض أجندات الاحتلال الصهيوني والإدارة الأميركية على شعبنا وتمييع قضايانا الأساسية، وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحق العودة.

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المصدر / فلسطين أون لاين