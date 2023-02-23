حزب الله يدين جريمة الاحتلال في نابلس

أدان حزب الله اللبناني، بشدة العدوان الإسرائيلي الغادر على مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، والذي أسفر عن وقوع ما يزيد عن 10 شهداء وعشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين، مؤكدًا تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ووقوفه إلى جانب خياراته.

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وقال حزب الله في بيانه، "يتقدم حزب الله من الشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة كافة بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأبرار الذين سطروا ‏ملاحم البطولة والإباء في مدينة نابلس وواجهوا آلة الارهاب والعدوان الصهيوني ‏بصبر وثبات".

وشدد الحزب، على أن إقدام الاحتلال على استهداف المدنيين الأبرياء بكل وحشيّة وقسوة يؤكد أن هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين وسواعدهم الشريفة التي ستلقن العدو دروسًا تكشف له مدى حماقته وتضع حدًا لغطرسته وإرهابه.

وأكد على تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في كل الخيارات التي تتخذها قياداته المقاومة والتي تحفظ أمنه وتحرر أرضه.

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المصدر / فلسطين أون لاين