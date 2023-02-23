هل تسبب المشروبات الساخنة أمراضًا خطيرة؟

هل تبدأ يومك بفنجان قهوة ساخن؟ نجلس جميعًا لاحتساء الشاي أو القهوة الساخنة، خاصة خلال فصل الشتاء، لكن هل هي آمنة؟ ورغم أن شرب المشروبات في درجة حرارة دافئة جيدًا لصحتك، فإن

بالرغم من إصرار المواطنين في الشتاء على شرب المشروبات الساخنة جدًا، إلا أن التحذيرات التي أطلقها موقع "Health" بضرورة عدم شرب المشروبات ساخنة كونها تسبب امراضاً خطيرة في حال شربها ساخنة.

وبينت الدراسات الحديثة ان تناول المشروبات الساخنة جدًا قد يسبب في حدوث مشاكل عديدة لأجسامنا، يرتبط سرطان المريء ارتباطًا وثيقًا بتناول الشاي الساخن والمشروبات الساخنة.

شرب المشروبات الساخنة أو تناول الأطعمة الساخنة بشكل متكرر يمكن أن يسبب إصابات حرارية في الحلق والمريء، مما قد يؤدي إلى التهاب وتكوين الخلايا السرطانية.

الوكالة الدولية لأبحاث السرطان أن سرطان المريء هو ثامن أكثر أنواع السرطانات انتشارًا في العالم، وأنه كثيرًا ما يؤدي إلى الوفاة، ويودي بحياة ما يقرب من 400000 فرد سنويًا عادة ما يحدث بسبب تلف المريء المتكرر بسبب الدخان والكحول وارتجاع المريء وربما المشروبات الساخنة.

مشاكل أخرى يمكن ان تسببها المشروبات الساخنة

استهلاك المشروبات الساخنة أيضًا على الشفاه أيضًا، وفي كثير من الحالات تحترق الشفاه وتتسبب في تغميق لون الشفاه أيضًا يمكن أن يسبب الاستهلاك المستمر للمشروبات الساخنة أيضًا حرقة المعدة.

الأشخاص المصابين بالقرحة عليهم تجنب المشروبات الساخنة التي يمكن أن تسبب ضررًا حراريًا للخلايا.

يمكن أن يؤدي شرب المشروبات الساخنة بانتظام إلى إتلاف بطانة المعدة. شرب الشاي أو القهوة شديدة السخونة يخفف من عصارة المعدة ويعيق عملية الهضم.

يجب على الناس تجنب شرب المشروبات الساخنة مع الوجبات لأنها تعطل امتصاص المعادن والفيتامينات كما يمكن أن يعيق امتصاص الجسم للحديد.

المصدر / وكالات