فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حزب الله يدين جريمة الاحتلال في نابلس

هل تسبب المشروبات الساخنة أمراضًا خطيرة؟

لسبب غريب.. قرية غنية بالموارد الطبيعية والمواقع الأثرية لكنها مهجورة!

"هنية" يبارك برونزية منتخب كرة الطائرة الشاطئية في غرب ٱسيا

"حماس" تنعى الشهيد عناب وتؤكد استمرار ضرب الاحتلال

تن هاغ يسبق مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة بالعشاء مع فيرغسون

وصية الشهيد محمد الجنيدي

الاحتلال يعلن رفع مستوى التأهب

شهيد يرفع حصيلة أقمار نابلس إلى 11

من هو الشهيد حسام اسليم؟

هل تسبب المشروبات الساخنة أمراضًا خطيرة؟

23 فبراير 2023 . الساعة 00:15 بتوقيت القدس
...

هل تبدأ يومك بفنجان قهوة ساخن؟ نجلس جميعًا لاحتساء الشاي أو القهوة الساخنة، خاصة خلال فصل الشتاء، لكن هل هي آمنة؟ ورغم أن شرب المشروبات في درجة حرارة دافئة جيدًا لصحتك، فإن

بالرغم من إصرار المواطنين في الشتاء على شرب المشروبات الساخنة جدًا، إلا أن التحذيرات التي أطلقها موقع "Health" بضرورة عدم شرب المشروبات ساخنة كونها تسبب امراضاً خطيرة في حال شربها ساخنة.

وبينت الدراسات الحديثة ان تناول المشروبات الساخنة جدًا قد يسبب في حدوث مشاكل عديدة لأجسامنا، يرتبط سرطان المريء ارتباطًا وثيقًا بتناول الشاي الساخن والمشروبات الساخنة.

 شرب المشروبات الساخنة أو تناول الأطعمة الساخنة بشكل متكرر يمكن أن يسبب إصابات حرارية في الحلق والمريء، مما قد يؤدي إلى التهاب وتكوين الخلايا السرطانية.

الوكالة الدولية لأبحاث السرطان أن سرطان المريء هو ثامن أكثر أنواع السرطانات انتشارًا في العالم، وأنه كثيرًا ما يؤدي إلى الوفاة، ويودي بحياة ما يقرب من 400000 فرد سنويًا عادة ما يحدث بسبب تلف المريء المتكرر بسبب الدخان والكحول وارتجاع المريء وربما المشروبات الساخنة.

مشاكل أخرى يمكن ان تسببها المشروبات الساخنة

استهلاك المشروبات الساخنة أيضًا على الشفاه أيضًا، وفي كثير من الحالات تحترق الشفاه وتتسبب في تغميق لون الشفاه أيضًا يمكن أن يسبب الاستهلاك المستمر للمشروبات الساخنة أيضًا حرقة المعدة.

الأشخاص المصابين بالقرحة عليهم تجنب المشروبات الساخنة التي يمكن أن تسبب ضررًا حراريًا للخلايا.

يمكن أن يؤدي شرب المشروبات الساخنة بانتظام إلى إتلاف بطانة المعدة. شرب الشاي أو القهوة شديدة السخونة يخفف من عصارة المعدة ويعيق عملية الهضم.

يجب على الناس تجنب شرب المشروبات الساخنة مع الوجبات لأنها تعطل امتصاص المعادن والفيتامينات كما يمكن أن يعيق امتصاص الجسم للحديد.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الصيف #فصل الشتاء #القهوة #المشروبات الساخنة #الشاي #مخاطر المشروبات الساخنة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة