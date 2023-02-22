"هنية" يبارك برونزية منتخب كرة الطائرة الشاطئية في غرب ٱسيا

هنأ عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الإنجاز الجديد لكرة الطائرة الشاطئية في بطولة غرب آسيا، مهديًا الإنجاز لشهداء نابلس بعد الحصول على الميدالية البرونزية في البطولة، وتكرار ما حققه أبطال منتخب فلسطين العام الماضي.

وعبر هنية خلال اتصاله بأفراد المنتخب عن بالغ سعادته وتقديره لمجهود اللاعبين وتحقيق إنجاز يضاف لسجل إنجازات اللعبة والرياضة الفلسطينية.

وكان منتخب فلسطين حصل على برونزية اتحاد غرب آسيا المقامة في دولة قطر بعد فوزه على المنتخب السعودي، مساء اليوم الأربعاء، على النحو التالي

منتخب فلسطين A للكرة الطائرة الشاطئية

إبراهيم قصيعة وعبد الله العرقان يفوز على منتخب السعودية A

بنتيجة 2_1

منتخب فلسطين B للكرة الطائرة الشاطئية

طالب النجار ومحمد القيشاوي يخسر من منتخب السعودية B

0-2

وفي اللقاء الفاصل تفوق منتخب فلسطين محمد القيشاوي وعبد الله العرقان على منتخب السعودية

بنتيجة 2-1.

المصدر / فلسطين أون لاين