"حماس" تنعى الشهيد عناب وتؤكد استمرار ضرب الاحتلال

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد المسن عنان شوكت عناب (66عاما) الذي ارتقى متأثرا بإصابته جراء الاختناق بالغاز، إثر عدوان الاحتلال على مدينة نابلس اليوم الأربعاء.

وقالت الحركة في بيان: "نزف إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم: الشهيد عناب، الذي ارتقى متأثرًا بإصابته جراء الاختناق بالغاز، الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس وتنفيذ مجزرة البلدة القديمة التي راح ضحيتها 11 شهيدًا، صباح اليوم".

وأضافت: "إننا إذ نعزي ذوي الشهيد عناب ومحبيه، لنعاهد شعبنا على الثأر لدماء الشهداء، ونؤكد أن المقاومة التي طالما خبر الاحتلال بأسها في الميادين، ستواصل ضرب العدو في كل فلسطين المحتلة".

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المصدر / فلسطين أون لاين