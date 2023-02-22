تن هاغ يسبق مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة بالعشاء مع فيرغسون

أعرب الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي عن سعادته الكبيرة للقاء خاص جمعه مع مدرب الشياطين الحمر السابق الاسطورة السير أليكس فيرغسون على عشاء، عشية مواجهة فريقه ضد برشلونة الاسباني في اياب الملحق المؤهل الى ثمن نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وقال تن هاغ في مؤتمر صحافي الاربعاء "أشعر بالسعادة عندما أتكلم مع اشخاص لديهم معرفة كبيرة، خبرة كبيرة".

وتابع "يريد (فيرغسون) ان يتقاسمها معي، تشعر بأنه يريد دعمك. تشعر بأن مانشستر يونايتد هو ناديه، فهو منغمس فيه تماما ويريدنا ان ننجح".

وكان تن هاغ استلم منصبه مدربًا لمانشستر يونايتد مطلع الموسم الحالي. وبعد بداية صعبة شهدت خسارة فريقه المباراتين الاولين في الدوري المحلي، نجح في اعادة الفريق الى السكة الصحيحة حيث يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز ولا يزال متواجدًا في اربع مسابقات وهو الفريق الوحيد من الدوريات الخمس الكبرى الذي يحقق هذا الامر.

وانتزع مانشستر يونايتد تعادلا ثمينًا 2-2 من معقل برشلونة ملعب كامب نو الاسبوع الماضي وسيخوض نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية ضد نيوكاسل الاحد، علمًا أن آخر لقب توج به الشياطين الحمر في مختلف المسابقات يعود الى عام 2017 عندما احرز الدوري الاوروبي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

المصدر / وكالات