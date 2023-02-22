22 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 22 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة ومتكررة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لنابلس صباح اليوم الأربعاء، كما أطلق المقاومون النار على حاجز حوارة العسكري.

وارتقى 10 شهداء خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس ومحاصرة أحد المنازل، ومن بينهم ابن حركة حماس المجاهد حسام بسام اسليم 24 عاماً أحد مقاتلي مجموعات عرين الأسود.

وإلى جانب حسام اسليم استشهد المجاهد محمد عمر أبو بكر (23 عامًا) قائد كتيبة نابلس في سرايا القدس، والمجاهد مصعب منير محمد عويص (26 عامًا)، والمجاهد وليد رياض حسين دخيل (23 عامًا)، والشهيد البطل محمد عبد الفتاح عبد الغني (23 عامًا)، والشهيد البطل محمد خالد حمدي العنبوسي (25 عامًا)، والشهيد البطل تامر نمر أحمد ميناوي (33 عامًا)، والشهيد البطل جاسر جميل عبد الوهاب قنعير (23 عامًا)، والشهيد المسنّ: عدنان سبع بعارة (72 عامًا)، والشهيد الطفل: محمد فريد شعبان (16 عامًا).

وألقى المقاومون عبوات ناسفة صوب قوات الاحتلال في حاجز قلنديا بالقدس المحتلة، وفي بيت أمر وبيت زعتة بالخليل، وبلدة عزون شرق قلقيلية.

وأطلق المقاومون النار صوب مستوطنة "ميراف" وقوات الاحتلال قرب جلبون في جنين.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في قلقيلية، وحطموا مركباتهم، وألقوا الزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات في 10 نقاط مختلفة وفاء لدماء شهداء نابلس، شهدتها مناطق القدس ورام الله ونابلس وقلقيلية وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين