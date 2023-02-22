"تجمع النقابات" يدعو إدارة "الأونروا" إلى الالتزام بالإضراب

استهجن تجمع النقابات المهنية، إعلان الأونروا عدم التزامها بالإضراب تضامنًا مع شهداء نابلس، داعيًا إلى الالتزام بما دعت له الفصائل والقوى ووزارة التربية والتعليم.

وقال التجمع في تصريح صحفي: "في ظلّ غطرسة العدو المجرم وإيغاله في دماء شعبنا الصابر المرابط، وبعد إعلان القوى والفصائل الوطنية عن حالة الحداد والإضراب العام في قطاع غزة، أقدمت إدارة وكالة الغوث في خطوة غريبة وغير مفهومة بل ومُستهجَنة معلنة عن عدم التزامها بهذا الإضراب متذرعة بالحيادية".

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وأضاف التجمع: "إلى إدارة الوكالة.. عن أيّ حيادية تتحدثون في ظلّ إراقة الدم الفلسطيني، فمن حقّ العاملين واللاجئين والطلاب أن يتضامنوا مع أبناء شعبهم، ويُعبّروا عن وقوفهم إلى جانب شعبهم، فالعاملون والطلاب جزء لا يتجزأ من هذا النسيج الفلسطيني الواحد".

وتابع:"لا مكان للحيادية في ظلّ دماء الشهداء والجرحى، ولا يمكن لأحد أن يسلخنا عن التضامن مع أبناء شعبنا".

ودعا التجمع الوكالة بكافة مؤسساتها إلى الالتزام بما أعلنته الفصائل والقوى وقرار وزارة التربية والتعليم بالإضراب تضامنًا مع شهداء نابلس الأبرار.

المصدر / فلسطين أون لاين