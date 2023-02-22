شباب جباليا يستقر على مدربه الجديد

غزة/ وائل الحلبي:

استقر مجلس إدارة نادي شباب جباليا على تكليف الكابتن عماد الغرباوي المدرب العام للفريق لإكمال المباريات المتبقية في الدوري الممتاز، بعد قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن أحمد عبد الهادي المدير الفني للفريق.

وكان عبد الهادي أعلن استقالته من تدريب الفريق الذي استمر معه لمدة موسمين عقب الخسارة من اتحاد خانيونس في الجولة التاسعة عشرة من الدرجة الممتازة.

وقال وليد شاهين رئيس نادي شباب جباليا إنّ مجلس الإدارة كلف الغرباوي لقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية، على أن يتم تقييم كافة الأمور بعد نهاية الموسم والنظر في شأن التعاقدات والجهاز الفني للفريق.

وأضاف شاهين لـ"فلسطين أون لاين" أنّ الغرباوي سبق له قيادة الفريق في فترات مختلفة وحقّق معه نتائج مميزة، مبينًا أنه قاد تدريبات الفريق في اليومين الماضيين برفقة الكابتن يوسف أبو سلطان مدرب حراس المرمى الذي سيواصل مشواره مع الفريق.

وتُعدُّ هذه المرة الثالثة التي يقود فيها الغرباوي شباب جباليا بشكل منفرد، حيث سبق له أن قاده في المراحل الأخيرة من موسم 2014/2015 قبل أن يقوده في التجربة الثانية خلفًا للكابتن خالد أبو كويك في مرحلة الإياب من موسم 2019/2020.

وتبقى للثوار ثلاث مباريات في الدوري أمام فرق الهلال والصداقة وشباب خانيونس.

المصدر / فلسطين أون لاين