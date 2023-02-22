23 لاعبًا يغيبون عن مباريات الجولة الـ20 في الممتازة والأولى

غزة/ وائل الحلبي:

تشهد الجولة الـ20 من دوري الدرجتين الممتازة والأولى غياب 23 لاعبًا عن مباريات فرقهم، بسبب الإيقاف لحصولهم على البطاقة الحمراء أو الصفراء الثالثة في الجولة الماضية.

وسيكون خدمات النصيرات أكثر الفرق تضررًا في الدوري الممتاز في ظل غياب ثلاثة من أبرز لاعبيه عن مباراته القادمة أمام الصداقة، حيث يفتقد لعبد الرحمن المنايعة ومجد أبو كرش بسبب البطاقة الحمراء، وعيد العكاوي بسبب البطاقة الصفراء الثالثة، ويغيب صائب أبو حشيش عن الصداقة لنفس السبب.

بدوره، يفتقد اتحاد بيت حانون لثلاثة من لاعبيه في مباراته مع شباب رفح هم حازم شكشك بسبب البطاقة الحمراء وعبد الكريم نصير بسبب البطاقة الصفراء الثالثة، بالإضافة لمحمود أبو الخير الموقوف بقرار من اتحاد كرة القدم، ويغيب عن شباب خانيونس أسامة البيطار لطرده في المباراة السابقة وإسماعيل جبر بسبب البطاقة الصفراء الثالثة.

ويغيب الثنائي عمر العرعير وعلاء عطية عن الشجاعية في مباراته أمام اتحاد خانيونس بسبب حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة، ولن يتمكن الهلال من الاستعانة بخدمات لاعبه محمد خليفة في مباراته مع شباب جباليا لحصوله على البطاقة الحمراء، ويفتقد الثوار للمدافع محمد أبو حسنين بسبب البطاقة الصفراء الثالثة.

وفي منافسات الدرجة الأولى يغيب الثنائي كريم الجديلي وسعيد المصري عن أهلي غزة بسبب حصول الأول على البطاقة الحمراء والثاني على البطاقة الصفراء، ويغيب محمد السدودي عن الشاطئ لحصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الماضية.

ويفتقد خدمات البريج لثلاثة لاعبين هم أحمد داوود وبهاء أبو الغصين ومحمد محمد أبو يوسف لحصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة، ويغيب محمد صائب جندية عن أهلي النصيرات بسبب البطاقة الحمراء.

وسيغيب أحمد ريان عن المجمع الإسلامي ومحمد طافش عن بيت حانون الأهلي ومحمد قشطة عن خدمات خانيونس، بسبب حصول كلٍّ منهما على البطاقة الصفراء الثالثة.

المصدر / فلسطين أون لاين