الاحتلال يعترف بإصابة اثنين من جنوده في نابلس

أصيب جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، برصاص مقاومين في نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن إصابة الجنديين خلال الاشتباكات التي وقعت في المدينة صباح اليوم.

اقرأ أيضا: 10 شهداء و102 إصابة بينها 6 حرجة خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس

وبحسب المراسل العسكري لموقع واللا العبري، فإن متحدث عسكري إسرائيلي أكد إصابة الجنديين بجروح ونقلهما للعلاج.

📹 لحظة نقل عدد من جنود الاحتلال بعد إصابتهما خلال الاشتباكات في نابلس صباح اليوم pic.twitter.com/wxAH9ZxSBh — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 22, 2023







المصدر / فلسطين أون لاين