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بالفيديو الاحتلال يعترف بإصابة اثنين من جنوده في نابلس

22 فبراير 2023 . الساعة 20:25 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، برصاص مقاومين في نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن إصابة الجنديين خلال الاشتباكات التي وقعت في المدينة صباح اليوم.

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وبحسب المراسل العسكري لموقع واللا العبري، فإن متحدث عسكري إسرائيلي أكد إصابة الجنديين بجروح ونقلهما للعلاج.



 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #إصابات #اشتباكات #جنود الاحتلال

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