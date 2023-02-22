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سبب إقالة ميدو من تدريب الإسماعيلي

22 فبراير 2023 . الساعة 18:55 بتوقيت القدس
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سبب إقالة ميدو من تدريب الإسماعيلي

أقال مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي مدربه أحمد حسام "ميدو" الأربعاء، غداة تعادله أمام غزل المحلة 1-1 ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وتولى "ميدو" تدريب الإسماعيلي عقب إقالة الإسباني خوان كارلوس جاريدو بسبب سوء النتائج، إلاّ انه فشل خلال 9 مباريات بإشرافه في العودة إلى سكة الانتصارات، مكتفياً بفوز يتيم مقابل خمسة تعادلات وثلاث هزائم.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

وأعلن ميدو أن إدارة الاسماعيلي أبلغت محمد عبد المنصف مدرب الحراس هاتفياً بقرار رحيله وجهازه المعاون.

وقال ميدو في تصريحات نقلها التلفزيون إنه يترك الحرية الكاملة لمجلس الإسماعيلي من أجل اتخاذ القرار الأنسب لمصلحة النادي، موضحاً أنه تفاجأ بمكالمة من عبد المنصف يخبره فيها بتواصل إدارة النادي معه بأن هناك قراراً تم اتخاذه برحيله.

وأضاف "كان من الأفضل أن يبلغني مجلس الإسماعيلي، ويتواصل معي مباشرة ولكن لن أتحدث في مثل هذه الأمور لأنني في النهاية أحب جماهير الإسماعيلي، والنادي ليس بحاجة لمزيد من الأزمات".

وتابع "كنت أتمنى استكمال رحلتي مع الإسماعيلي وما زلنا في وسط المعركة وثقتي كاملة في أن الفريق قادر على البقاء بالدوري، لكن يبدو أن هناك قراراً مسبقاً برحيلي".

ويعد حمزة الجمل لاعب ومدرب الاسماعيلي السابق أقوى المرشحين لتولي تدريب الفريق خلفاً لميدو.

المصدر / وكالات
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#الدوري المصري #الإسماعيلي #ميدو

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