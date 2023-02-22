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الفصائل تعلن الحداد والإضراب الشامل في غزة غدا

22 فبراير 2023 . الساعة 18:43 بتوقيت القدس
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أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي، الإضراب الشامل، يوم غد الخميس، في كافة أنحاء قطاع غزة.

وقالت الفصائل في بيان صحفي، إن إعلان الإضراب يأتي "تعبيراً عن غضب الشعب الفلسطيني، واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الفاشي الإسرائيلي" في مدينة نابلس اليوم الأربعاء.

وطالبت الفصائل أبناء شعبنا إلى التعبير عن الغضب والاستنكار لهذه الجريمة، بالتحركات الشعبية والجماهيرية، وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل مكان من أرضنا.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، عن تعليق دوام الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، ومدارس الأونروا، ورياض الأطفال، وذلك استجابة لنداء الفصائل.

واستشهد عشرة مواطنين في نابلس برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على البلدة القديمة وسط المدينة اليوم.

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#غزة #نابلس #إضراب شامل

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