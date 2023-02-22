في جنازة مهيبة.. الآلاف يشيعون شهداء مجزرة نابلس

شيع الآلاف من جماهير شعبنا، مساء اليوم الاربعاء، جثامين الشهداء العشرة الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، وصولا الى دوار الشهداء وسط نابلس، ومن ثم نقل كل جثمان إلى منطقة ذويه لمواراته الثرى.

وتقدم الجنازة عدد من أمهات شهداء عرين الأسود في نابلس، وبرزت بينهم والدة الشهيد إبراهيم النابلسي، وهي تشارك في حمل جثمان الشهيد محمد الجنيدي.

كما شارك عدد كبير من المقاومين في الجنازة، وتوعدوا بالسير على طريق المقاومة حتى دحر المحتل عن الأرض الفلسطينية.

وردد المشيعون هتافات تشيد ببسالة الشهداء في الدفاع عن نابلس أمام عدوان الاحتلال، وهتافات تدعو لاستمرار المقاومة ضد الاحتلال، وأخرى تبايع قائد المقاومة القائد محمد الضيف.



واستشهد عشرة مواطنين في نابلس برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على البلدة القديمة وسط المدينة اليوم.









المصدر / فلسطين أون لاين