مواجهات بين الشباب الثائر والاحتلال شرقي غزة

اندلعت مواجهات مساء اليوم الأربعاء بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة خلال تظاهرة منددة بمجزرة الاحتلال في مدينة نابلس.

وتجمّعت حشود من الشباب الثائر قرب مخيم ملكة شرق غزة، وأشعلوا الإطارات في المنطقة، قبل أن يرشقوا جنود الاحتلال المتمركزة على الجانب الآخر من السياج.

وأفاد شهود عيان، أنّ جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي تجاه المتظاهرين.

ورفع المشاركون في التظاهرة علم فلسطين وصور شهداء من نابلس ولافتات تُندّد بمجزرة الاحتلال في نابلس.

ولاحقًا، ستنطلق مسيرات في كافة مناطق قطاع غزة، بدعوة من الفصائل الوطنية والإسلامية، للتنديد بمجزرة الاحتلال في نابلس التي استُشهد خلالها عشرة مواطنين.

واستُشهد عشرة مواطنين في نابلس، اليوم، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة وسط المدينة.













المصدر / فلسطين أون لاين