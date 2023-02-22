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بدران: العدوان على نابلس سيرتد على الاحتلال ولن يكسر إرادة شعبنا

22 فبراير 2023 . الساعة 16:32 بتوقيت القدس
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قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن العدوان الصهيوني على نابلس الذي أسفر عن ارتقاء عشرة من الشهداء الأبطال وعشرات الجرحى، سيرتد على الاحتلال ولن يكسر إرادة شعبنا الذي يعرف طريقه نحو النصر والتحرير.

وأكد بدران في تصريح صحفي تعقيبا على مجزرة الاحتلال في نابلس، أن العدو الذي يتخبط في أزماته الداخلية لن تزيده المجازر إلا تخبطا، ولن يحقق من وراء إراقة الدماء والقتل والتشريد وارتكاب الجرائم سوى العار.

وأشار إلى أن ضربات الاحتلال لا تزيد المقاومة إلا قوة وتمسكا بحقوق شعبنا في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف: "إننا إذ نترحم على شهدائنا الأبرار والمقاومين الذين مضوا على درب الجهاد، وأثخنوا بالعدو وصبروا على الجراح والمطاردة، ونالوا شرف الشهادة في ميدان المعركة، فإننا نعاهدهم على مواصلة الطريق وإن المقاومة تعرف دروب فلسطين وقد خبر العدو رجالها الأبطال في القدس و"تل أبيب" وبئر السبع".

واستشهد عشرة مواطنين في نابلس، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #نابلس #حسام بدران

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