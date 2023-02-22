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"العمل الحكومي" تعتمد جدول التشكيلات الوظيفية للعام 2023

22 فبراير 2023 . الساعة 16:21 بتوقيت القدس
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قررت لجنة متابعة العمل الحكومي، في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاستها بمدينة غزة، اعتماد جدول التشكيلات الوظيفية للعام 2023م.

وأصدرت اللجنة عدة قرارات تشمل استملاك قطعتي أرض لصالح وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدرستين بمنطقة البريج.

كذلك تخصيص قطعة أرض لصالح بلدية رفح، بغرض إنشاء مسلخ بلدي مركزي للمحافظة.

واعتمدت كذلك لجنة حكومية دائمة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، للنظر في طلبات تأجير الأراضي الحكومية الزراعية.

وأقرت تشكيل لجنة برئاسة وزارة الاتصالات وعضوية عدد من الجهات الحكومية، لإعداد لائحة تنفيذ برامج بناء وتطوير القدرات الرقمية.

كما أقرت اعتماد أعضاء مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية، والمصادقة على نظام اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان الشؤون الإدارية، وشؤون الأراضي، والبنية التحتية.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #متابعة العمل الحكومي

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