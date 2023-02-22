مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة.. قمة حاسمة في الدوري الأوروبي

يحلّ برشلونة الإسباني ضيفاً على مانشستر يونايتد الإنكليزي في ملعب "أولد ترافورد" الخميس في إياب الملحق الفاصل من الدور الـ32 لمسابقة "يوروبا ليغ"، سعياً إلى حسم التأهل لثمن النهائي بعدما تعادلا ذهاباً 2-2 في كامب نو الأسبوع الماضي.

يدخل فريق المدرب تشافي هرنانديس مباراة الخميس بسجل خال من الهزائم في آخر 18 مباراة خاضها في كل المسابقات، آخرها الفوز على قادش 2-صفر في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، ما أتاح له الابتعاد في الصدارة بفارق 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد حامل اللقب (59 مقابل 51).

ويعوّل برشلونة على هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 24 هدفاً في 29 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويغيب عن صفوف النادي الكاتالوني لاعبه الشاب غافي بداعي الإيقاف، والثنائي بيدري والفرنسي عثمان ديمبيليه بسبب الإصابة.

في المقابل، يتحصّن يونايتد بسلاحي الأرض والجمهور، وهو الذي لم يذق طعم الهزيمة في آخر 17 مباراة خاضها في "أولد ترافورد" على صعيد المسابقات كافة.

وفي مواجهة "ليفا"، يركن "الشياطين الحمر" إلى مهاجمهم وهدافهم في الموسم الحالي ماركوس راشفورد، الذي يحمل في رصيده حالياً 24 هدفاً.يونايتد يصارع على 4 جبهات

يخوض يونايتد مباراة الإياب على أرضه بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في "أولد ترافورد" أيضاً.

وسيكون مترفاً هذه المرة بعودة الثنائي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس والنمسوي مارسيل سابيتسر بعد غيابه ذهاباً بسبب الإيقاف.

وقال الدولي الهولندي فاوت فيخهورست عن المباراة "ستكون أمسية كبيرة بالطبع. ما زلنا ننافس في أربع مسابقات. بالتأكيد نحتاج إلى مواكبة ذلك".

وأضاف "أمامنا نهائي (كأس الرابطة)، ولكن أولاً هناك تلك المواجهة الأوروبية القوية. نريد الفوز بأربعة ألقاب. هناك شيء واحد فقط يتم التركيز عليه الآن: المواجهة المرتقبة ضد برشلونة".

لكن في المقابل، لم يُشر المدرب الهولندي ليونايتد إريك تن هاغ إلى جاهزية الفرنسي أنتوني مارسيال والبرازيلي أنتوني، ولا تزال مسألة مشاركتهما الخميس قيد الغموض.

كما غاب هاري ماغواير عن مواجهة ليستر سيتي بسبب إصابة قال تن هاغ إنها لا تبدو خطيرة.

المصدر / وكالات