فصائل العمل الوطني تنعى شهداء نابلس وتؤكد أنّ الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه

نعت فصائل العمل الوطني والإسلامي شهداء شعبنا الذين ارتقوا اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مدينة نابلس.

وأكدت الفصائل في بيان لها، أنّ جرائم الاحتلال المتصاعدة والإعدام الميداني لن تثني شعبنا عن مواصلة المقاومة والاشتباك مع العدو في كلّ مكان من أرض فلسطين المحتلة.

ودعت أبطال المقاومة في كلّ مكان للتصدي للاحتلال وقطعان المستوطنين الإرهابيين، كما دعت جماهير شعبنا إلى التحرك في مسيرات حاشدة نحو المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وفي الداخل المحتل.

وحثّت أبناء شعبنا في قطاع غزة للخروج بمسيرات حاشدة بعد صلاة مغرب اليوم الأربعاء في جميع المحافظات دعمًا وإسنادًا للمقاومة في القدس والضفة الغربية ونابلس جبل النار.

وشددت الفصائل على أنّ الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه وسيخرج الأبطال من أبناء شعبنا ومقاومته وفصائله للعدو في كلّ مكان للرد على فاشية الاحتلال وجرائمه المستمرة.

وحمّلت الفصائل المجتمع الدولي المسؤولية عن تغوُّل الاحتلال وارتكابه لجرائم الحرب المتواصلة وسط صمت دولي مستهجن ومرفوض يجعل المجتمع الدولي شريكًا فعليًّا في تحمل مسؤولية هذه الجرائم وما سيترتب عليها.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال ارتكبت اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة، في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة أكثر من 100 آخرين بجراح.

المصدر / فلسطين أون لاين