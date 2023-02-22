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الصين تعلن معارضتها أي تواصل رسمي بين تايوان وأميركا

22 فبراير 2023 . الساعة 14:22 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء،:" إن الصين تعارض أي شكل من أشكال التواصل الرسمي بين تايوان والولايات المتحدة".

جاء ذلك رداً على زيارة قام بها مسؤول من وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إلى تايوان.

وكانت رئيس تايوان تساي إينغ-وين قد أعلنت أمس الثلاثاء، بعد اجتماع مع برلمانيين أميركيين، أن بلادها ستعزّز الروابط العسكرية مع الولايات المتحدة للحدّ من "التوسّع الاستبدادي".

وقالت على إثر لقاء مع وفد من الكونغرس الأميركي في مكتبها في تايبيه :"إن تايوان والولايات المتحدة ستواصلان تعزيز التبادلات العسكرية".

وأضافت:" ستتعاون تايوان بشكل نشط أكثر مع الولايات المتحدة والشركاء الديموقراطيين الآخرين لمواجهة التحديات العالمية مثل التوسّع الاستبدادي والتغير المناخي".

المصدر / وكالات
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#أمريكا #الصين #تايوان

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