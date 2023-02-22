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القوى الوطنية تعلن الإضراب الشامل غدًا حدادًا على أرواح شهداء نابلس

22 فبراير 2023 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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المواجهات اندلعت في أثناء اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

أعلنت القوى والفعاليات الوطنية وفصائل العمل الوطني عن إضراب شامل غداً الخميس حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في نابلس.

كما وأعلنت القوى الوطنية في رام الله والبيرة عن الإضراب إجلالًا  لأرواح الشهداء الأبرار في مدينة نابلس.

ودعت للتوجّه للحواجز ونقاط الاحتكاك مع الاحتلال تأكيدًا على حق شعبنا في المقاومة والكفاح ورفضًا لمجازر الاحتلال الفاشي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن ارتقاء 9 شهداء و100 إصابة بينها حالات حرجة في جريمة بشعة بعد محاصرة قوات الاحتلال لأحد المنازل في البلدة القديمة بنابلس .

المصدر / فلسطين أون لاين
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