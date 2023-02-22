رئاسة التشريعي: إرهاب الاحتلال بحق شعبنا يستوجب العقاب

نعى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر، شهداء شعبنا في مدينة نابلس، الذين ارتقوا خلال اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواجهات معه.

وأكد بحر في تصريح وصل نسخة عنه " "، أن إرهاب الاحتلال المنظم بحق شعبنا يستوجب العقاب، وأن دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً.

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وشدد على أن جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا تضع المنظومة الدولية أمام مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية في العمل على لجم الاحتلال ومحاسبته.

ووجه بحر التحية للمقاومين الأبطال ولأهالي نابلس الذين انتفضوا في وجه الاحتلال، مؤكدين أن المقاومة مستمرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة حتى زوال المحتل الغاصب.

المصدر / فلسطين أون لاين