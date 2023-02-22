أبو عبيدة: المقاومة بغزة تراقب جرائم العدو وصبرها آخذ بالنفاد

قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبو عبيدة، إن المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة الغربية.

وأكد أبو عبيدة في تغريدة له، تعليقًا على اقتحام نابلس، أن المقاومة صبرها آخذ بالنفاد.

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واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء مدينة نابلس، فيما حاصرت منزلًا بداخله مطاردين من عرين الأسود.

وفي السياق، استُشهد 6 مواطنين، بينهم طفل، فيما أُصيب 71، بينهم إصابات حرجة للغاية.

المصدر / فلسطين أون لاين