بيان مهم من عرين الأسود عن معركة نابلس الجارية

أصدرت مجموعات عرين الأسود بيانا مهما في ظل معركة نابلس الجارية، والتي يحاصر فيها الاحتلال لعناصر لها في البلدة القديمة.

وقالت المجموعات في بيان وصل " " نسخة عنه، اليوم الأربعاء: "يخوض الآن أبطال عرين الأسود وكتيبة بلاطة معركة الشرف، معركة الدفاع عن وجودكم جميعا، معركة البطولة والعزة والكرامة، ويقف معنا الآن الأبطال من المجموعات المقاتلة الأخرى في نابلس يداً بيد لنسطر معاً آيات المجد والفداء".

ودعت مجموعات العربين كل الغيورين، "كل الشرفاء والأحرار، للرجال الرجال الذين لا يرضون العار ولم ينبطحوا للاحتلال، للذين لا يرضون على أنفسهم أن يقفوا موقف المتفرجين، ولم يقبلوا أن تكون أنفسهم أدوات لخدمة الاحتلال، بالنزول للشارع وحرق الأرض تحت أقدام الصهاينة".

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وأضاف البيان: "عارٌ على كل من يحمل بندقية ولا ينزل بها لميدان الشرف والرجولة، عارٌ على كل القاعدين عن الجهاد، عارٌ على من يسمع النداء ولم يهب للدفاع عن نابلس ورجال نابلس، لن تمر المؤامرة ولو على أجسادنا، لن يمر بيع الدم والأرض والشرف ولو على أرواحنا".

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت منزلا فيه مقاومي لعرين الأسود، فيما أعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطنين وإصابة 36 آخرين خلال عملية الاقتحام.

المصدر / فلسطين أون لاين