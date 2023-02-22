قاسم: الاحتلال يصعّد من عدوانه على شعبنا باقتحامه اليوم لمدينة نابلس

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، إن الاحتلال يصعّد من عدوانه على شعبنا باقتحامه اليوم لمدينة نابلس وحصاره للمواطنين.

وأكد قاسم في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اليمينية الفاشية الصهيونية معنية بتصعيد الأوضاع الميدانية، فهي صاحبة أجندة إرهابية إجرامية.

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وشدَّد على أن الشباب المقاوم يسطّر بطولة عظيمة عبر هذا التصدّي والاشتباك مع جيش الاحتلال ورفض الاستسلام.

كما وشدَّد الناطق باسم حركة "حماس"، على أن ثورة شعبنا مستمرة ومتواصلة ولن تتوقف برغم الخطط الامريكية للالتفاف عليها، وستثبت الأيام أنها ثورة عصية على الانكسار.

المصدر / فلسطين أون لاين