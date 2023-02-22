الذكرى الـ15 لاستشهاد القسامي مجد برغوثي تعذيبًا في سجون السلطة

توافق اليوم، الذكرى الـ15 على استشهاد القسامي المجاهد مجد عبد العزيز مصطفى برغوثي، تحت التعذيب أثناء اعتقاله لدى أجهزة السلطة الفلسطينية برام الله.

ولد الشهيد في 22 يوليو1964 في قرية كوبر برام الله، لعائلة مستورة الحال، وتلقى تعليمه الإعدادي والثانوي بمدرسة الأمير حسن في بيرزيت.

التحق الشهيد البرغوثي بمركز تدريب المعلمين " التابع لوكالة الغوث" في مدينة رام الله تخصص الثقافة الإسلامية واللغة العربية.

وكان الشهيد داعية إسلامي وإمام مسجد وخطيب، وهو متزوج ولديه خمس بنات وثلاث أولاد.

انضم البرغوثي إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، واعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال بتهمة تجنيد مجاهدين، والاتصال بالخلايا العسكرية، ولكنه لم يعترف بالتهم الموجهة له.

وقد اعتقله جهاز المخابرات الفلسطينية بتهمة حيازة سلاح، حيث تعرض لكافة أنواع التعذيب من ضرب وشبح متواصل وجولات تحقيق متواصلة.

وفي 22 فبراير 2008استشهد تحت التعذيب، أثناء اعتقاله لدى أجهزة السلطة الفلسطينية برام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين