تعديل موعد ومكان مباراتين في دوري غزة وعقوبات قاسية بحق لاعبين ومدرب

غزة/ مؤمن الكحلوت:

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، نقل مباراة خدمات الشاطئ والجلاء لملعب الشهيد محمد الدرة، بدلا من ملعب اليرموك، وذلك بعد فرض عقوبة على الأول بتوصية من لجنة الانضباط.

وأبقت اللجنة المباراة في موعدها يوم الجمعة القادم، في حين تم تعديل موعد مباراة خدمات البريج والأمل لتصبح يوم السبت بدلا من الجمعة على ملعب الشهيد محمد الدرة.

وجاء قرار لجنة الانضباط بتوقيع عقوبة على جماهير الشاطئ، بعد القاء ألعاب نارية وسب وشتم الحكم في لقاء الفريق الأخير أمام الأهلي، لتكون المرة الثانية التي ينقل فيها الاتحاد مباراة هذا الموسم، بعد أن نقل مباراة خدمات رفح وخدمات النصيرات في مرحلو الذهاب.

وأقرت لجنة الانضباط مجموعة من العقوبات أبرزها:

– إيقاف كريم الجديلي لاعب النادي الأهليج الفلسطيني 4 مباريات متتالية.

– إيقاف محمد أبو عودة حارس نادي خدمات الشاطئ 4 مباريات متتالية.

– حرمان جمهور النادي الأهلي الفلسطيني من التواجد أمام خدمات خان يونس في الجولة القادمة.

– إيقاف حمادة شبير مدرب النادي الأهلي الفلسطيني لآخر الموسم.

– إيقاف نور أبو حسنين المشرف الرياضي بنادي الشاطئ لآخر الموسم.