فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الذكرى الـ15 لاستشهاد القسامي مجد برغوثي تعذيبًا في سجون السلطة

تعديل موعد ومكان مباراتين في دوري غزة وعقوبات قاسية بحق لاعبين ومدرب

20 إصابة بينها 4 خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس

خبير جيولوجي: فلسطين معرضة لحدوث زلازل بتأثير ضعيف

بالأسماء.. "كشف تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

"صرصور" يطالب بمساندة المحامين في معركة حماية القضاء بالضفة

مصادرة الممتلكات.. قرصنة إسرائيلية تستهدف الأسرى وعائلاتهم في القدس

الاحتلال يهدم منزلًا شمال غرب بيت لحم

الأسرى يواصلون العصيان داخل السجون لليوم التاسع على التوالي

نقابة المهندسين بالضفة تبدأ إضرابًا عن العمل اليوم وغدًا

محدث 20 إصابة بينها 4 خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس

22 فبراير 2023 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
...
صورة حية لاقتحام جيبات الاحتلال لشرق مدينة نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

ووفق مصادر محلية اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من الجهتين الشرقية والغربية، وأعلنت مصادر طبية إصابة 20 مواطنا برصاص الاحتلال بينهم 4 خطيرة، خلال عملية الاقتحام الجارية حتى اللحظة.

وقالت المصادر إن صحفيا بين الإصابات التي وصلت مستشفيات نابلس.

واندلعت مواجهات واشتباكات بين الشبان وعناصر المقاومة والقوة المقتحمة، حيث حاصرت قوات الاحتلال منزلا يتواجد فيه مطاردين من عرين الأسود.

واندلعت النيران وفق شهود عيان في أجزاء من المنزل المحاصر في البلدة القدينة بنابلس.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مدينة نابلس، فيما سمعت أصوات انفجارات متتالية.

ووجهت دعوات عبر مكبرات المساجد في نابلس للنزول للشوارع لفك الحصار عن المقاومين المحاصرين والتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

يتبع..

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#نابلس #قوات الاحتلال #مواجهات #اشتباكات #البلدة القديمة #اقتحام البلدة القديمة في نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة