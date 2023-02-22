20 إصابة بينها 4 خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

ووفق مصادر محلية اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من الجهتين الشرقية والغربية، وأعلنت مصادر طبية إصابة 20 مواطنا برصاص الاحتلال بينهم 4 خطيرة، خلال عملية الاقتحام الجارية حتى اللحظة.

وقالت المصادر إن صحفيا بين الإصابات التي وصلت مستشفيات نابلس.

واندلعت مواجهات واشتباكات بين الشبان وعناصر المقاومة والقوة المقتحمة، حيث حاصرت قوات الاحتلال منزلا يتواجد فيه مطاردين من عرين الأسود.

واندلعت النيران وفق شهود عيان في أجزاء من المنزل المحاصر في البلدة القدينة بنابلس.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مدينة نابلس، فيما سمعت أصوات انفجارات متتالية.

ووجهت دعوات عبر مكبرات المساجد في نابلس للنزول للشوارع لفك الحصار عن المقاومين المحاصرين والتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين