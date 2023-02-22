11 شهيدًا و102 إصابة بينها 6 حرجة خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس

أعلنت وزارة الصحة في الضفة الغربية، ارتفاع عدد شهداء اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس لـ11شهيدًا، و102 إصابة بينها إصابات حرجة.

وقالت الوزارة إن الشهداء هم: المسن عنان شوكت عناب ( ٦٦ عاماً )، والمسن عدنان سبع بعارة (٧٢ عاماً)، محمد خالد عنبوسي (٢٥ عاماً)، تامر نمر أحمد ميناوي (٣٣ عاماً)، مصعب منير محمد عويص (٢٦ عاماً)، حسام بسام إسليم (٢٤ عاماً)، محمد عبد الفتاح عبد الغني (٢٣ عاماً)، وليد رياض حسين دخيل (٢٣ عاماً)، المسن عبد الهادي عبد العزيز أشقر (٦١ عاماً)، ومحمد فريد شعبان (16 عامًا).

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مدينة نابلس من الجهتين الشرقية والغربية.

وقالت المصادر إن صحفيًا بين الإصابات التي وصلت مستشفيات نابلس.

واندلعت مواجهات واشتباكات بين الشبان وعناصر المقاومة والقوة المقتحمة، حيث حاصرت قوات الاحتلال منزلًا يتواجد فيه مطاردين من عرين الأسود.

ووفق شهود عيان اندلعت النيران في أجزاء من المنزل المحاصر في البلدة القدينة بنابلس، حيث استشهد داخله مقاومين من عرين الأسود.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مدينة نابلس، فيما سمعت أصوات انفجارات متتالية.

ووجّهت دعوات عبر مكبرات المساجد في نابلس للنزول للشوارع لفك الحصار عن المقاومين المحاصرين والتصدّي لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

وأطلقت طائرة تابعة للاحتلال الرصاص وقنابل الغاز على الشبان بنابلس الموجودين في محيط المنزل المحاصر.

وألقى مقاومون عشرات القنابل يدوية الصنع تجاه القوات المقتحمة.

المصدر / فلسطين أون لاين