شهيدان و36 إصابة بينها خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس

أعلنت وزارة الصحة في الضفة الغربية، استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس، صباح اليوم الأربعاء.

كما وأعلنت إصابة أكثر من 36 مواطنًا، بينهم 4 في حالة الخطر.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

ووفق مصادر محلية اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من الجهتين الشرقية والغربية.

وقالت المصادر إن صحفيًا بين الإصابات التي وصلت مستشفيات نابلس.

واندلعت مواجهات واشتباكات بين الشبان وعناصر المقاومة والقوة المقتحمة، حيث حاصرت قوات الاحتلال منزلًا يتواجد فيه مطاردين من عرين الأسود.

واندلعت النيران وفق شهود عيان في أجزاء من المنزل المحاصر في البلدة القدينة بنابلس.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مدينة نابلس، فيما سمعت أصوات انفجارات متتالية.

ووجّهت دعوات عبر مكبرات المساجد في نابلس للنزول للشوارع لفك الحصار عن المقاومين المحاصرين والتصدّي لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

وأطلقت طائرة تابعة للاحتلال الرصاص وقنابل الغاز على الشبان بنابلس المتواجدين في محيط المنزل المحاصر.

وألقى مقاومون عشرات القنابل يدوية الصنع تجاه القوات المقتحمة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين