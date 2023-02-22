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المغرب.. توقيع بروتوكول طبي لإحداث خلية طوارئ بالقدس

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بتمويل من "وكالة بيت مال القدس الشريف"

المغرب.. توقيع بروتوكول طبي لإحداث خلية طوارئ بالقدس

22 فبراير 2023 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

وقّعت عدَّة مستشفيات ومراكز طبية فلسطينية، أمس الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، بروتوكول تعاون لإحداث "خلية اليقظة والتنسيق والتتبع للطوارئ" في مدينة القدس.

وذكرت في بيان صحفي، أن تنفيذ البروتوكول سيكون بتمويل من وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس في إطار برنامج دعم القطاع الصحي للعام 2023.

ووقّع البروتوكول محمد سالم الشرقاوي المدير المُكلف بتسيير الوكالة، وفادي الأطرش أمين سر شبكة مستشفيات القدس المدير التنفيذي لمستشفى المطلع، وعدنان فرهود مدير مستشفى المقاصد، ومحمد جاد الله عن المركز الصحي العربي وعيادات المسجد الأقصى المبارك.

وينظم البرتوكول أوجه التعاون والشراكة بين الأطراف لتنفيذ المشروع في مستشفى المقاصد الخيرية بالقدس، باعتباره المستشفى المرجعي الذي يؤمّن التكفّل بالحالات الطارئة، وفق البيان.

من جهة ثانية، يهدف البروتوكول إلى تنظيم دورات تدريبية داخل وخارج القدس للكوادر الطبية والإدارية المتخصصة بالحالات الطارئة، ووضع برامج مشتركة للتطوير المستمر للتقنيات والموارد البشرية.

كما يهدف إلى برمجة لقاءات علمية مشتركة وزيارات لتبادل الخبرات بين الأطباء والأطر التمريضية والإدارية المختصة بحالات الطوارئ من القدس إلى المغرب وغيره من البلدان، وفق المصدر نفسه.

وتعتبر وكالة بيت مال القدس الشريف (مقرّها في المغرب)، الذراع الميدانية للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وتعنى لجنة القدس بدعم المدينة عبر بناء المستشفيات ومراكز اجتماعية وتعليمية وتنظيم أنشطة أخرى لفائدة المقدسيين، من أجل حماية حقوقهم وتعزيز صمودهم في مواجهة الممارسات الإسرائيلية وسياسة التهويد.

المصدر / الأناضول
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#القدس المحتلة #المغرب #برتوكول طبي #خلية طوارئ

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