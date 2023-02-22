وظيفة شاغرة في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن حاجتها لإشغال العمل بمسمى "باحث قانوني" وذلك للعمل في الوحدة القانونية، على نظام "عقد عمل مؤقت" وفقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة وذلك بأجر شهري 1800 شيكل وفقاً للشروط الأتية:

شروط الترشيح:

1. أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في ( القانون، الشريعة والقانون، الحقوق ) بمعدل لا يقل عن (75%) من جامعة معترف بها.

2. أن يكون حاصل على مزاولة مهنة المحاماة مدة لا تقل عن (ثلاث أعوام).

3. ألا يزيد عمر المترشح عن (35) عام.

4. أن يكون من سكان مدينة غزة.

5. أن يتعهد بالالتزام بالأنظمة والسياسات والتعليمات المعمول بها في بلدية غزة.

6. أن يكون بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تؤثر على جودة عمله.

المهام والمسؤوليات:

• تمثيل بلدية غزة أمام المحاكم بجميع درجاتها.

• إعداد اللوائح والمذكرات القانونية.

• صياغة العقود والاتفاقيات القانونية.

• تقديم استشارات قانونية.

• المشاركة في اللجان وورش العمل.

• تدقيق المستندات واستقبال الجمهور والمراجعين لدى قلم الجمهور.

• المساهمة في إعداد وتقديم الدراسات والمبادرات المتعلقة بعمل الوحدة القانونية لرفع مستوى جودة خدمات البلدية.

• القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها المسئولين عنه في مجال عمله.

المهارات المطلوبة:-

• لديه خبرة عملية في مجال تخصصه لا تقل عن (ثلاث أعوام)

• لديه مهارات عالية للعمل على برامج ميكروسوفت أوفيس (Excel –Word).

• لديه معرفة جيدة بالأنظمة والقوانين الخاصة بالهيئات المحلية.

• لديه معرفة جيدة باللغة الإنجليزية (قراءة- كتابة- محادثة).

• يمتاز بالمظهر العام اللائق والقدرة على الاتصال والتواصل الفعال مع الموظفين والمواطنين والمؤسسات العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية، وبناء شبكة علاقات جيدة مع الأطراف ذات العلاقة.

• القدرة على إعداد تقارير العمل القانونية والإدارية.

• القدرة على تحمل ضغط العمل ضمن ظروف مختلفة واحترام توجيهات المسؤولين عنه والعمل بروح الفريق.

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة أعلاه تقديم طلب التوظيف (على موقع بلدية غزة الإلكتروني) من خلال الضغط ( هنا ) مرفقاً معه الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرة وأي وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 02/03/2023م.