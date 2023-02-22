22 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 22 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث على المستوى السياسي محليا وعربيا ودوليا، يضع " " أبرزه في نقاط:

1948 قوات الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني تنفذ عمليات جريئة، أدت إلى نسف عدد من البنايات في القدس المحتلة، ومقتل 57 يهوديا وجرح 100 آخرین.

1958 إعلان الوحدة بين مصر وسوريا وقيام دولة الجمهورية العربية المتحدة.

1969 تأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

1972 الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني يتولى مقاليد الحكم في دولة قطر.

1990 اغتيال الموساد للدكتور جرالد بول الذي عمل على مساعدة العراق في صنع مدفع عملاق، وقد تم الاغتيال في بروكسل.

2004 مصرع 9 مســتوطنين في عملية استشهادية بمدينة القدس تبنتها كتائب شهداء الأقصى.

2006 مسلحون يغتالون مراسلة قناة العربية أطوار بهجت في العراق.

2011 زلزال في نيوزيلندا يعد الأكثر دموية يضرب كرايستشيرش، مما أسفر عن مقتل 185 شخصًا.