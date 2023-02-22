22 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 22 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث على المستوى السياسي محليا وعربيا ودوليا، يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1948 قوات الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني تنفذ عمليات جريئة، أدت إلى نسف عدد من البنايات في القدس المحتلة، ومقتل 57 يهوديا وجرح 100 آخرین.
- 1958 إعلان الوحدة بين مصر وسوريا وقيام دولة الجمهورية العربية المتحدة.
- 1969 تأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
- 1972 الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني يتولى مقاليد الحكم في دولة قطر.
- 1990 اغتيال الموساد للدكتور جرالد بول الذي عمل على مساعدة العراق في صنع مدفع عملاق، وقد تم الاغتيال في بروكسل.
- 2004 مصرع 9 مســتوطنين في عملية استشهادية بمدينة القدس تبنتها كتائب شهداء الأقصى.
- 2006 مسلحون يغتالون مراسلة قناة العربية أطوار بهجت في العراق.
- 2011 زلزال في نيوزيلندا يعد الأكثر دموية يضرب كرايستشيرش، مما أسفر عن مقتل 185 شخصًا.
- 2015 مخطط هيكلي ضخم لتوسـيع مخطط مستوطنة (راموت) في القدس.
المصدر / فلسطين أون لاين