بينهم نجل النائب "القرعاوي".. حملة اعتقالات متفرّقة في الضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات، فجر وصباح الأربعاء، شملت مجموعة من المواطنين في مناطق متفرّقة بالضفة الغربية.

ووثّقت مصادر محلية، اعتقال قوات الاحتلال المحرّر أحمد ضمرة من مخيم الجلزون شمال رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال نجل فتحي القرعاوي النائب في المجلس التشريعي، المحرّر مؤمن القرعاوي، والشاب محفوظ أبو عيشة، وكليهما من مخيم نور شمس في طولكرم، والذي شهد مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي استخدمت الغاز المسيل للدموع.

وفي يطا جنوب الخليل، اعتقل المحرّر زياد الخلايلة، ومحمد العمور.

المصدر / فلسطين أون لاين