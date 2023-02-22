تعرَّف إلى حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 فبراير

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، ارتفاع درجات الحرارة بشكل متدرج خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تسود أجواء مشمسة ودافئة في المناطق كافّة.

الطقس اليوم الأربعاء 22 فبراير

ويكون الجو اليوم الأربعاء، صافيًا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس اليوم الخميس 23 فبراير

ويوم غدٍ الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًّا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدّلها العام ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس اليوم الجمعة 24 فبراير

والجمعة، يكون الجو غائمًا جزئيًّا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس اليوم السبت 25 فبراير

والسبت المقبل، يكون الجو صافيًا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدّلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين