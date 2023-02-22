الرئيس الصيني يستعد لزيارة موسكو قريبا

يستعد الزعيم الصيني شي جين بينغ لزيارة العاصمة الروسية موسكو وعقد قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين في الأشهر المقبلة، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في ظل توتر بين واشنطن وبكين في عدة ملفات.

وقد نقلت الصحيفة الأميركية عن أشخاص مطلعين على برنامج الزيارة، أن اجتماع شي مع بوتين يعد جزءا مما سمته الصحيفة خطة الدفع بمحادثات سلام المتعددة الأطراف وتجديد دعوة الصين إلى عدم استخدام الأسلحة النووية، مشيرة على أن بكين تريد لعب دور أكثر فعالية يهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن التحضيرات للزيارة في مرحلة مبكرة، ولم يتحدد موعد نهائي بعد، مضيفا أن شي ربما يزور موسكو في أبريل/نيسان أو مطلع مايو/أيار، حينما تحتفل روسيا بانتصارها في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا.

وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا يستبعد عقد اجتماع بين الرئيس الروسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، الذي بدأ زيارة لموسكو الثلاثاء بعد قيامه بجولة أوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن بكين لم تعلن دعمها بشكل مباشر "للعملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا، إلا أنها دانت العقوبات الغربية على روسيا.

والعام الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، عن شراكة بلا حدود بين البلدين.

المصدر / وكالات