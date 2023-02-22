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صعود الدولار وتراجع أسعار الذهب عالميا

22 فبراير 2023 . الساعة 01:37 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

تراجعت أسعار الذهب بالسوق العالمية، الثلاثاء، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، في طريقها نحو اختبار أدنى مستوى في سبعة أسابيع، تحت ضغط صعود الدولار مقابل سلة من العملات.

وبحسب موقع " اف اكس" الاقتصادي العالمي، ما تزال العملة الأميركية مدعومة بقوة بسلسلة البيانات الاقتصادية القوية الصادرة أخيرا في الولايات المتحدة، والتي عززت الرهانات على استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة لأطول فترة ممكنة.

وانخفضت أسعار معدن الذهب بنحو 0.6 بالمئة إلى 1,831.06دولار، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,841.69 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,843.75 دولار.

المصدر / وكالات
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#الذهب #الدولار #اقتصاد #العملات #اونصة

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