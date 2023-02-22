فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ريال مدريد يتوهج في أنفيلد ونابولي يتغلب على آينتراخت

ميزة جديدة من إنستغرام.. تعرف عليها!

قرار جديد لمجلس إدارة نادي شباب رفح

"نتنياهو" يماطل في الرد على التماس ضد تعيين "بن غفير"

هل حسم شباب جباليا هوية مدربه الجديد ؟

مقاومون يستهدفون طائرات استطلاع إسرائيلية في طوباس

قتيلان بشجار عائلي في قلقيلية وإطلاق نار يستهدف مركز شرطة غرب جنين

إصابة ضابطين في إطلاق نار على مركز شرطة بجنين

بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

إلى أي مدى سيصل الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي؟

حريق مروع يلتهم معمل آلات كهربائية جنوبي بيروت

22 فبراير 2023 . الساعة 01:10 بتوقيت القدس
...
حريق المعمل

أصيب 5 عمال بحالات اختناق بسبب حريق كبير اندلع في معمل لإنتاج الآلات الكهربائية في منطقة الناعمة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

وتفيد أنباء عن وفاة أحد العمال، في حين تعمل فرق الإطفاء على إخراج عدد من العمال المحاصرين على سطح المبنى.

ويقول العاملون في عملية الإغاثة إن المعمل يحتوي على مواد قابلة للاشتعال، لذلك سيعمدون إلى إخلاء المنطقة المحيطة خشية تمدد الحريق.

وأعلن الدفاع المدني في بيان، أنّ "عناصره تعمل في هذه الأثناء معززة بسلالم الإنقاذ على إنقاذ 20 عاملا محاصرين على سطح المعمل في الناعمة"، وفقا لمصادر لبنانية.

ولاحقا، أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأن "رجال الإطفاء باشروا فور وصولهم إلى منطقة الناعمة عملية إخلاء الموظفين المحتجزين على سطح المعمل بعد أن تصاعدت ألسنة اللهب التي نشب عنها سحب الدخان المتصاعد مما جعلهم يهرعون إلى سطح المبنى للاحتماء".

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#حريق #بيروت #اختناق #مروع #انقاذ #اشتعال #منطقة الناعمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة