ريال مدريد يتوهج في أنفيلد ونابولي يتغلب على آينتراخت

قلب ريال مدريد الإسباني تأخره أمام مستضيفه ليفربول الإنكليزي إلى فوز باهر (5-2) الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستهل فريق "الريدز" موقعة ملعب "أنفيلد" المثيرة بقوّة إذ تقدّم بهدفين من توقيع الأوروغواياني داروين نونيز (4) والمصري محمد صلاح (14).

إلاّ أنّ الفريق الملكي سجّل عودة مذهلة بتسجيله لخمسة أهداف كاملة بواسطة كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور (21 و36) ومواطنه إيدير ميليتاو (48) والفرنسي كريم بنزيمة (56 و67).

ووضع نادي نابولي الإيطالي قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على مستضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين نظيفين في ذهاب ثمن نهائي المسابقة الأوروبية العريقة.

افتتح المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين باب التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة 40 بعد أربع دقائق من تصدي حارس فرانكفورت كيفن تراب لركلة جزاء نفذها الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا.

وإثر مجهود فردي مميز من كفاراتسخيليا، أضاف جيوفاني دي لورينزو الهدف الثاني في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي شهدت طرد نجم فرانكفورت، المهاجم الدولي الفرنسي راندال كولو مواني في الدقيقة 58 بعد تدخله القوي على الكاميروني أنغيسا.

ويحلّ حامل لقب الدوري الأوروبي آينتراخت فرانكفورت الذي يخوض الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال للمرة الأولى، ضيفاً على نابولي في الخامس عشر من شهر مارس/آذار المقبل على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في مهمة تبدو صعبة جداً على الفريق الألماني الذي عانى كثيراً في المباراة أمام متصدّر الدوري الإيطالي.

المصدر / وكالات